中國財經

內地《財經》報道安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉受查被帶走後，安邦昨天透過官方網頁證實，吳小暉因個人原因暫不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務，集團經營狀況一切正常，但未有透露更多細節。

具安邦概念的多隻AH股昨天股價受壓後，今日早段繼續下挫。其中，安邦持有5.18%的民生銀行(01988)H股，現跌1.8%；其A股(600016.SH)回落0.5%。

萬科(02202)現挫2.5%，其A股(000002.SZ)跌1.97%。金風科技(02208)挫1.9%，其A股(002202.SZ)跌0.07%。招行(03968)挫1.4%，其A股(600036.SH)跌0.05%。中行(03988)跌1.3%；其A股(601988.SH)跌0.28%。農行(01288)跌0.8%；其A股(601288.SH)跌0.57%。工商銀行(01398)跌0.8%；其A股(601398.SH)跌0.97%。東阿阿膠(000423.SZ)亦挫1.71%。中國建築(601668.SH)跌0.63%。

金地集團(600383.SH)則升0.19%。金融街(000402.SZ)升0.17%。

另外，其他保險股亦走低，中國人壽(02628)挫2%，其A股(601628.SH)跌1.49%，中國平安(02318)挫1.7%:其A股(601318.SH)亦回落0.95%。