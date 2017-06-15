中國財經

路透引述業內人士透露，人民銀行公開市場今日將進行總額1500億元(人民幣．下同)的逆回購操作，其中7天期500億元，14天期400億元，28天期600億元。

本周公開市場共有2100億元逆回購到期，其中今日到期量600億元；據此計算，單日淨投放900億元。另外，今日還有600億元三個月期國庫現金定期存款到期。此外，明天(16日)還有2070億元中期借貸便利(MLF)到期。

美國聯儲局如預期加息，人行會否緊隨其後調升逆回購、MLF等市場基準利率，成為目前市場關注的焦點。