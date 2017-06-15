即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國科技股周二(13日)顯著反彈，終止兩連跌，其中Facebook升1.5%、亞馬遜上揚1.7%、Netflix漲0.9%、Google母企Alphabet亦高收0.9%。事實上，合稱FAAMG的美國5大科網巨擘Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟及Google雖然被指估值偏貴，並且呈現泡沫，惟路透報道，基金公司T. Rowe Price及Federated Investors等基金經理紛紛趁科技股回吐加碼吸納。

T. Rowe Price旗下的Large-Cap Core Equity基金經理Jeff Rottinghaus表示，無論經濟是好是壞，Facebook及亞馬遜等科技公司將保持高速增長。如果大家不想參與FAAMG的擁擠交易(crowded trade)，也許兩隻中概股阿里巴巴及京東商城是可以考慮的選擇。

阿里早前於杭州舉辦投資者日大會，首席財務官武衛預計該公司2018年總收入將按年上升45%至49%，主要因電商及雲服務增長強勁。根據調查機構艾瑞諮詢集團(iResearch)估算，內地中小企業B2B電子商務平台首季營業收入63.7億元人民幣，按年增19.1%，仍處於較高水平，但數據較前一季回落5.4%，反映增速有所放緩。從整體B2B電子商務平台的市場份額來看，阿里佔比高達47.1%，遠遠拋離第二位敦煌網的6.5%及第三位慧聰網(02280)的4.8%，顯示阿里享有絕對優勢。

內地網購市場方面，首季交易規模達1.26萬億元人民幣，較去年同期增長29.7%【圖】；按月則倒退16.1%，主要因第四季度有「雙十一」等購物節，基數較高所致。總體來說，網購繼續保持穩定增長。期內B2C交易規模7000億元人民幣，佔整體網購市場56.1%；當中以阿里系的天貓市場份額最高，京東緊隨其後，兩者合計市佔率逾八成，幾乎擁有壟斷地位。

儘管流動網上購物(mobile shopping)增速有所放慢，但首季交易規模仍達1.02萬億元人民幣，按年升45.3%。流動網購交易額目前已佔整體網購80.7%，可見大部分消費者已把智能手機作為線上購物的主要工具。

從企業份額看，阿里首季佔流動網購市場76.3%，穩站一哥位置；第二位的京東佔13.9%，較前季微增0.4個百分點；兩大內地龍頭合計佔逾九成江山，反之其他企業的份額有被擠走跡象，充分反映新經濟下winner takes all的特色。

阿里管理層透露，雲端業務(阿里雲)已接近收支平衡，加上去年自由現金流高達101億美元，2018年預測市盈率為30倍，財務健康，估值不算十分昂貴。

京東的利潤率也大幅改善，按非美國通用會計準則計算，首季盈利14億元人民幣，超過2016年全年的10億元人民幣；雖然該公司日前再被資產管理公司APS Asset Management發表沽空報告唱淡，為事隔一年後第二次，但京東股價不跌反升，顯示投資者給予信心一票。

港股方面，恒指連續兩日靠穩，收報25875點，升23點(0.1%)，成交764億元，兩日累計進賬167點(0.6%)。不過，昨日整體大市及恒指成分股上升比例分別只有44%和35%，意味升市並不全面。

信報投資研究部

EJFQ立即試用 盡覽獨家內容