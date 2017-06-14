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今日 15:27 中國財經

滬指收跌23點 安邦概念股下挫

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內地股市下滑，上證指數創逾一個月最大單日跌幅。兩市成交合計縮減逾7%至3825億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開6點後，跌幅不斷擴大，收報3130點，跌23點或0.73%，最多跌28點或0.9%，低見3125點，成交1606.41億元。

深成指亦低開低走，收報10151點，跌73點或0.72%，最低見10138點，跌86點或0.84%，成交2218.41億元。

滬深300指數報3535點，跌46點或1.31%；創業板指數報1790點，跌5點或0.28%。

分析師表示，今日大市低開後一路下滑，今晚美聯儲將宣布其貨幣政策決議，市場情緒偏謹慎，投資者觀望氛圍濃厚。此外，安邦保險董事長無法履職的消息加劇保險等金融股沽壓，並帶動其他藍籌股獲利回吐，拖累大市。

各板塊個別發展，家電股跌近2%；金融、石油、房地產、電力股偏軟；紡織機械股升3%；水泥股升逾1%；鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬股靠穩。

安邦保險集團今早發聲明表示，董事長兼總經理吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務，集團經營狀況一切正常。

安邦保險主要持有的A股普遍收跌。其中，金地集團(600383.SH)挫4.34%；金融街(000402.SZ)亦挫3.34%。

招行(600036.SH)跌2.07%。萬科(000002.SZ)挫2.95%。金風科技(002202.SZ)則跌1.4%。中行 (601988.SH)跌0.27%。農行(601288.SH)跌0.29%。民生銀行 (600016.SH)跌0.37%。

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