中國財經

IMF將中國2017年經濟增長(GDP)預測，由6.6%上調至6.7%，另預測2018至2020年中國經濟年增長率為6.4%。IMF副總裁利普頓(David Lipton)稱，中國近期的風險有所減退，需加快改革進程，而改革緊迫性是IMF與中國磋商的關鍵部分。

利普頓指出，中國需要進一步收緊信貸流動。但他認為，中國信貸應該支撐那些促進實際增長的經濟活動，相信靈活的外滙政策也是中國政府的目標。

他表示，當全球部分地區對全球化感到不滿時，中國正在發揮領導作用，相信中國支持全球化有利於世界穩定。