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今日 14:30 中國財經

滬指午後走低 安邦概念股續向下

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A股午後維持走低，上證指數跌21點，深成指跌57點。

上證指數現報3132點，跌21點或0.68%，成交1308.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10167點，跌57點或0.56%，低見10138點，跌86點或0.84%，成交1828.8億元。

滬深300指數報3538點，跌43點或1.22%；創業板指數報1789點，跌5點或0.32%。

各板塊個別發展，家電股跌近2%；金融股跌1%；石油、房地產、電力、有色金屬、煤炭、化工股偏軟；紡織機械股升近3%；水泥股升逾1%；鋼鐵股亦靠穩。

另外，安邦保險集團發聲明表示，董事長兼總經理吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務。安邦保險主要持有的AH股午後普遍走低。

招行(03968)挫2.2%，其A股(600036.SH)跌2.07%。萬科(02202)跌0.9%，其A股(000002.SZ)挫2.64%。金風科技(02208)升0.5%，其A股(002202.SZ)則跌1.29%。

中行(03988)升0.3%；其A股(601988.SH)跌0.55%。農行(01288)跌0.3%；其A股(601288.SH)跌0.57%。民生銀行(01988)跌0.3%；其A股(600016.SH)跌0.12%。工商銀行(01398)跌0.2%；其A股(601398.SH)跌0.19%。

金地集團(600383.SH)挫3.8%；金融街(000402.SZ)亦挫2.76%；遠洋集團(03377)則升0.3%。

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