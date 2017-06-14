中國財經

內地股市半日收跌。上證指數低開6點後，早段跌幅擴大，半日收跌18點。

上證指數半日收報3135點，跌18點或0.58%，早段最多跌19點或0.62%，低見3134點，成交916.22億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10190點，跌33點或0.33%。盤中最低見10171點，跌53點或0.52%；最高見10226點，升1點或0.1%，半日成交1301.02億元。

滬深300指數收報3545點，跌36點或1.03%；創業板指數收報1796點，升不足1點或0.05%。

各板塊個別發展，紡織機械股升3%；水泥股升逾1%；化工、有色金屬、鋼鐵、電力股靠穩；家電股跌1%；金融、房地產、煤炭、石油股偏軟。

另外，安邦保險集團發聲明表示，董事長兼總經理吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務。安邦保險主要持有的AH股中段普遍走低。

中行(03988)跌0.3%；其A股(601988.SH)跌0.27%。農行(01288)跌0.3%；其A股(601288.SH)跌0.57%。民生銀行(01988)跌0.4%；其A股(600016.SH)跌0.87%。工商銀行(01398)跌0.2%；其A股(601398.SH)跌0.39%。招行(03968)跌1.3%，其A股(600036.SH)跌1.29%。萬科(02202)跌1.1%，其A股(000002.SZ)挫2.18%。金風科技(02208)升0.2%，其A股(002202.SZ)則跌1.41%。

金地集團(600383.SH)挫3.35%；金融街(000402.SZ)亦挫2.01%；遠洋集團(03377)則升1.1%。