中國財經

A股早段跌幅擴大，上證指數跌13點，深成指跌19點。

上證指數現報3139點，跌13點或0.44%，最低見3135點，跌18點或0.59%，成交657.32億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10204點，跌19點或0.19%，低見10171點，跌53點或0.52%，成交947.81億元。

滬深300指數報3557點，跌25點或0.71%；創業板指數報1794點，跌1點或0.06%。

各板塊個別發展，家電股跌1%；金融、房地產、石油、電力、鋼鐵、煤炭股偏軟；水泥、有色金屬、化工股則靠穩。

另外，安邦保險集團發聲明表示，董事長兼總經理吳小暉因個人原因不能履職，已授權集團相關高管代為履行職務，集團經營狀況一切正常。內地《財經》雜誌昨日引述多個消息來源報道，指吳小暉於6月9日被有關部門帶走，保監會官員次日赴安邦開會，小範圍宣布吳小暉被帶走的消息。

安邦保險主要持有的AH股早段普遍走低。

中行(03988)跌0.5%；其A股(601988.SH)跌0.27%。農行(01288)跌0.6%；其A股(601288.SH)跌0.29%。民生銀行(01988)升0.1%；其A股(600016.SH)跌0.74%。工商銀行(01398)跌0.4%；其A股(601398.SH)跌0.39%。招行(03968)跌0.9%，其A股(600036.SH)跌0.05%。萬科(02202)跌1.8%，其A股(000002.SZ)跌1.41 %。金風科技(02208)跌1.1%，其A股(002202.SZ)跌1.03%。

金融街(000402.SZ)挫2.34%；金地集團(600383.SH)亦挫2.53%；遠洋集團(03377)跌0.3%。

近年，安邦系在A股市場大舉建倉，截至今年首季末，其總計於25家A股上市公司的持有股份數約186.84億股。根據周二(13日)收市價格計算約值2186.49億元。其中，獲得安邦持股比例超過10%的個股多達9間，分別為金融街、金地集團、金風科技、大商股份、同仁堂、歐亞集團、招商銀行、中國建築及民生銀行。