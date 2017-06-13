中國財經

據《財經》報道，6月9日安邦集團掌門人吳小暉被有關部門帶走，中國保監會相關人士赴安邦集團開會，小範圍宣布吳小暉被帶走的消息。據悉，安邦保險集團及旗下子公司的A股公開持股共有24隻，持股市值約達1967.01億元人民幣。

騰訊財經引述接近中保監人士指出，中保監已派出工作組入駐安邦保險集團，對增資、保費收入，以及海外投資等事項進行調查。在吳小暉被帶走後，安邦保險集團目前暫由安邦人壽董事長陳萍負責。

從行業來看，安邦傾向於銀行及地產等藍籌股，銀行類股票就有中國銀行(03988)、民生銀行(01988)、招商銀行(03968)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)等A股，地產類股票有萬科A、招商蛇口、保利地產、金融街等。

據公開資料顯示，吳小暉為溫州平陽人，生於1966年10月，早年在溫州平陽縣工商局工作，曾跟隨溫州市長、革命烈士劉英的遺腹子劉錫榮從政，其後經商；亦曾在中共十大元帥之一陳毅兒子陳小魯旗下的上海標準基礎設施投資集團工作，2003年與鄧小平外孫女結婚，但其後離婚。1996年成立聯通租賃集團，1998年成立旅行者汽車集團，兩者均為安邦的發起股東。他在2013年10月出任董事長兼總經理至今。

近年安邦在海外不斷擴張，包括收購美國紐約華爾道夫酒店、比利時Fidea保險公司及Lloyd銀行、南韓東洋人壽、荷蘭Vivat保險和美國信保人壽等。