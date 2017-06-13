上證指數早段窄幅上落，跌1點，深成指則升45點。
上證指數現報3138點，跌1點或0.04%，最低見3131點，跌8點或0.28%，成交527.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10165點，升45點或0.45%，成交732.71億元。
滬深300指數報3567點，跌6點或0.19%；創業板指數報1785點，升10點或0.58%。
各板塊普遍向上，煤炭股升2%；有色金屬、化工股升逾1%；水泥、鋼鐵、電力、房地產、石油股靠穩；金融股則偏軟。
今日 10:51 中國財經
上證指數早段窄幅上落，跌1點，深成指則升45點。
上證指數現報3138點，跌1點或0.04%，最低見3131點，跌8點或0.28%，成交527.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10165點，升45點或0.45%，成交732.71億元。
滬深300指數報3567點，跌6點或0.19%；創業板指數報1785點，升10點或0.58%。
各板塊普遍向上，煤炭股升2%；有色金屬、化工股升逾1%；水泥、鋼鐵、電力、房地產、石油股靠穩；金融股則偏軟。
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