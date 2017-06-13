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港交所(00388)行政總裁李小加預計，香港將從內地的融資中心，轉化為3個新中心，分別是內地的全球財富管理中心、領先的離岸風險管理中心，以及內地的全球資產定價中心。

香港今年回歸20周年。李小加接受新華社訪問時表示，今天炒股與20年前已天翻地覆地不同，20年前香港只是一個區域性的金融中心，但現時本港已真正進入到國際金融中心的行列。他解釋說，1997年前，香港仍是一個區域性市場，吸引了不大的國際資金來投資區域性資產；但20年後，香港變成國際市場，吸引大量國際資金，來港投資內地資產。

李小加表示，內地改革開放以來，香港為內地做了3件大事，包括轉口貿易、直接投資，以及發展資本市場。這3件大事的共同點是錢往內地走，內地處於一個賺錢的過程。

他預計，未來20年，內地將面臨更大變化，即內地的資金會進一步加大在全世界配置。相應地，香港的作用也將發生變化，以前是幫內地把錢拿回來，以後將幫內地老百姓在全球配置資產。他稱，內地在資本市場還未完全開放的情況下，不喜歡大進大出的「熱錢」，因此需要「滬港通」及「深港通」這樣的渠道，令資金流動有序、透明。

談及「一國兩制」，李小加指出，這是香港一個很重要的優勢，是香港金融業過去和未來繁榮發展的基石，因為「一國」，所以香港不會做損害國家利益的事；而「兩制」，意味着香港可以保留符合國際金融市場慣例的機制、投資文化和整體監管框架。這令「國際的錢」願意來港投資，「國際的貨」願意來港接受監管，進而吸引內地的投資。

展望未來，李小加說，香港今後長期的優勢是制度上的優勢，會繼續成為內地和國際市場之間的「轉換器」。