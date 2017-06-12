人民幣兌美元在岸價(CNY)微升，市場觀望本周美國聯儲局(FED)議息會議。
人民幣在岸價(CNY)下午4時30分收報6.7981，較上日收報6.7988，上升7點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.7970，下跌11點子。
離岸價(CNH)在6.79附近上落，低見6.7974，高見6.7826，截至本港時間傍晚5時23分，離岸價報6.7959，在岸價報6.7984。
官方今日開出的中間價報6.7948，較上日6.7971，走強23點子或0.03%。
今日 17:44 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)微升，市場觀望本周美國聯儲局(FED)議息會議。
人民幣在岸價(CNY)下午4時30分收報6.7981，較上日收報6.7988，上升7點子或0.01%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.7970，下跌11點子。
離岸價(CNH)在6.79附近上落，低見6.7974，高見6.7826，截至本港時間傍晚5時23分，離岸價報6.7959，在岸價報6.7984。
官方今日開出的中間價報6.7948，較上日6.7971，走強23點子或0.03%。
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