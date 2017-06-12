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今日 11:18 中國財經

人民日報:內地經濟被「唱空」非「真空」

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《人民日報》撰文表示，中國經濟正處於新舊動能轉換的膠着期，但並不意味着經濟穩中向好的態勢不具備可持續性，強調內地經濟只是被「唱空」，並非「真空」。

文章指出，中國多次被國際機構高調「唱空」。自2008年國際金融危機爆發以來，評級機構穆迪、標普，以及各種外資投行，不時曝出中國經濟「崩潰論」、「斷崖說」，對世界經濟釋放出滿滿負能量。

文章強調，內地經濟「穩」的主基調沒有變、「好」的因素持續增加。看好中國經濟，不僅因為當下平穩，更因為前景光明。

 

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