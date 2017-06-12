中國財經

中國兩家證券報發文點評IPO，強調新股發行常態化應保持定力，頂住壓力，切勿重走「暫停IPO救市」的舊路，並應在常態化新股發行的基礎上尋找平衡。

《中國證券報》頭版社評指，不宜將新股發行常態化，與市場漲跌直接掛鈎，切不可重走所謂「暫停IPO以救市」的舊路。監管部門應堅定市場化改革的定力，增強改革韌性，積極搭建新股市場化發行的制度框架，夯實市場化改革的法治基礎，穩定資本市場的發展預期。

評論表示，暫停首次公開發行(IPO)能不能救市是個未知數，但暫停IPO，對新股發行市場化改革，以及實體經濟的傷害是可預知的，最直接的傷害是一些優質公司難以獲得上市融資機會，一方面將使上市公司資源稀缺性加劇，增加殼資源炒作的可能性。另一方面，加劇實體經濟面臨的融資難、過度依賴間接融資等難題。

另外，《上海證券報》頭版評論文章稱，適度調整和變動新股發行的節奏，體現了監管層呵護市場的用意，推行改革的過程中，綜合考慮改革力度和市場可承受程度，也更有利於市場平穩運行。然而，IPO並不是決定市場走勢的核心因素，「每周發幾家」不應成為投資者決策的根本依據。

評論認為，在常態化新股發行的基礎上尋找動態平衡，也更有利於優化新股發行節奏的彈性，在當前市況、當前資本市場發展階段，求得市場化改革的更優解。