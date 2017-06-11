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今日 17:10 中國財經

6月上旬北京新房成交按月跌四成 二手房續下滑

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內地《證券時報網》報道，6月以來北京住宅市場整體成交下滑，新房下滑幅度較大。

「偉業我愛我家集團」市場研究院最新資料顯示， 6月1日至10日，北京全市新房(不含保障房) 共網簽603套，較5月上旬下跌逾4成，比去年同期下滑超5成；二手房成交2896套，比5月上旬相比減少13.9%，維持著3月以來的連續下滑走勢。

業內人士認為，未來北京新房市場仍將在低谷中前行，而二手房市場成交或繼續回落，北京「317新政」及後續一系列調控政策的效果非常顯著，但跌幅可能收窄。

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