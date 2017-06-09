中國財經

中國農業部網站披露，目前全國夏收小麥收穫已超七成。根據農業部門預測，今年克服局部地區秋播連陰雨、乾旱、倒伏等災害影響，夏糧有望再獲好收成。

今年夏糧生產獲得豐收，是多種因素同向作用的結果。一是政策引導作用明顯。今年，國家繼續實行小麥最低收購價政策，小麥市場價格保持穩定，保護了農民種麥積極性；二是科技支持作用加強；三是農業防災減災有力。在重大天氣變化時，及時發布預警資訊，落實防災減災各項措施。此外，今年大部地區夏糧生育期雨水充沛，溫度適宜。