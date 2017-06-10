中國財經

中國證監會日前集中公布1至4月終止審查和未通過發審會IPO企業情況。其中，終止審查IPO企業35家，未通過發審會IPO企業18家。

具體來看，35家終止審查IPO企業存在的問題主要包括，一是經營狀況或財務狀況異常，22家企業存在此類問題，佔比62.86%；二是會計核算的規範性存疑，5家企業存在此類問題，佔比14.28%；三是業績下滑，4家企業存在此類問題，佔比11.43%；四是股權或戰略調整，4家企業存在此類問題，佔比11.43 %。

另外，18家未通過發審會IPO企業存在的問題主要包括五方面，一是內控制度的有效性及會計基礎的規範性存疑，6家企業存在此類問題，佔比33.33%；二是經營狀況或財務狀況異常，5家企業存在此類問題，佔比27.78%；三是持續盈利能力存疑，3家企業存在此類問題，佔比16.67%；四是關聯交易及關聯關係存疑，3家企業存在此類問題，佔比16.67%；五是申請文件的真實、準確、完整和及時性存疑，1家企業存在此類問題，佔比5.55%。

根據統計，截至5月19日，今年證監會共審結IPO企業257家，其中，已核准的IPO企業188家；IPO審結通過率約73.15%，未通過(包括終止審查和否決)率約為26.85%。從目前IPO企業終止審查和否決情況看，從嚴監管工作取得了一定成效。