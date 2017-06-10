中國財經

隋朝開國皇帝楊堅以外戚身份廢了外孫北周靜帝，篡了最後一個北朝（北周），派兒子楊廣（後來的煬帝）率領五十萬水陸軍消滅了最後一個南朝（陳），重新統一中國，結束了自東晉以來四百多年的分裂局面。楊堅治國能力很高，短短十多年國家已大治，社會富足，編戶大增，倉儲的豐實也為歷史所罕見。《隋書》記載了隋朝開皇年間的景像：人民節儉，民間徭役並不是很重，國家的糧倉堆滿糧食，法令得到執行，百姓快樂自由各安其業，天下一派歡娛景象。

對外貿易極為發達

隋帝國的商業貿易非常繁榮，長安和洛陽不僅是當時的政治中心，也是重要的經濟城市。洛陽有豐都、大同和通遠三個市場。其中豐都市周圍八十四公里，通十二門，市中有一百二十種行業，三千餘肆，市四周有四百餘店，是當時世界上最大的商業城市之一。隋朝的對外貿易極為發達，當時的貿易路線分為西域絲路和海上貿易（隋朝的一帶一路），西域絲路主要經河西走廊、西域到波斯、歐洲東部的東羅馬帝國。海上貿易則通南洋諸國和日本。

隋文帝楊堅平定了外敵東突厥，而對西域則採取守勢。「西域」是指今日青海以西，那裏是遊牧民族生活的草原。遊牧民族以畜牧為生，一旦放牧環境不利或想提高生活水準，便想到向中原物資較豐富的農民搶劫。

超級敗家子隋煬帝即位時, 西突厥已經統一了龜茲、鐵勒、伊吾及西域各國，吐谷渾則兼併了氐、羌等族。這兩個國家成為了隋帝國西邊的兩大威脅。自古以來中原的農民政權都是以發展武力來對付侵略的遊牧民族。

隋煬帝雖然揮霍敗家，但也是一個極度聰明而且精力旺盛的皇帝。在楊楝、陳雨露所著的《中國金融史三千年》提到，隋煬帝楊廣想到用經濟手段來對付西突厥和吐谷渾：國際貿易。根據國際經濟理論，大隋帝國有比較優勢（Comparative Advantage) 的貿易貨物有瓷器、絲綢和糧食，西域各國的有香料、珠寶和牛馬羊等。但實際上遊牧民族在貿易中換回的糧食還是不夠，他們就想到了自己其實有另一項漢人沒有的比較優勢：以武力騎馬搶劫。

隋煬帝有計謀優勢

為了對付這些邊患，隋煬帝也用了一項漢族有的比較優勢：計謀。他有選擇地對西域二十一國開放對華貿易，用以分化孤立兩大西域強國西突厥和吐谷渾。可是這種國際貿易並不是互惠互利，獲得對華貿易特許經營權的西域商人，來到大隋長安城，無論住哪間酒店上哪家餐廳，都獲政府優待，不用付錢，也能用低於市價的價格在官府買到貨物。

這些得到對華貿易特許經營權的西域國家，在對隋的貿易中不停地得到好處和補貼，必然會給隋朝一點面子，自動切斷和西突厥、吐谷渾的外交往來。整個西域化整為零，失去了對抗挑戰隋帝國的實力。當時的隋朝大臣裴矩有言：「諸蕃既從，渾、厥可滅」。後來隋軍真的攻滅了吐谷渾。

鍾左敦