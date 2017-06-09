中國財經

中國5月居民消費價格指數(CPI)續溫和上漲，而工業生產者出廠價格指數(PPI)延續高點回落之勢。分析人士表示，年內通脹整體溫和，有利於政策繼續聚焦於降槓桿和防風險。

國家統計局公布，中國5月CPI按年上漲1.5%，符合預期，較上月回升0.3個百分點；PPI按年上漲5.5%，升幅較上月回落0.9個百分點，升幅連續3個月回落。

交通銀行金融研究中心首席宏觀分析師唐建偉表示，由於6月翹尾因素將達到年內最高點，預計6月CPI按年仍將繼續走高，但下半年物價將承壓。PPI方面，預計下個月翹尾因素略有上升，但之後繼續逐月下降。

他認為，年內物價不是貨幣政策關注的主要目標，在金融去槓桿的背景下，貨幣政策維持中性，主要還是為抑制金融機構槓桿過快上升、以及資產價格泡沫的風險。他判斷年內既無通脹壓力也無通縮風險。

申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇表示，第4季是通脹形勢的一個觀察點，假如能有進一步通貨再膨脹政策出台，那麼明年還是會維持類似今年的格局，增長平穩、通脹無憂。但若無進一步的政策，可能通縮壓力會成為明年的主要壓力。

海通證券認為，6月以來央行貨幣投放增加，一是為了對沖中期借貸便利(MLF)到期，二是應對宏觀審慎評估體系(MPA)考核帶來的資金緊張，在去槓桿未取得階段性成果之前，貨幣政策難言放鬆。