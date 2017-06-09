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今日 11:51 中國財經

中保監下調商業車險費率浮動系數下限

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中國保監會決定，進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業車險費率浮動系數下限。最低折扣率將進一步下調至0.3825，部分地區低至0.3375。

保監稱，經過本輪改革，保險行業商業車險賠付率可能提高3.6個百分點。而具有良好駕駛習慣和安全記錄的車主在一間穩健經營的保險公司投保，保費可能下浮20%左右。

保監又指，下一步將加強保險公司車險綜合成本率、綜合費用率、未決賠款準備金提轉差率等指標的回溯分析，打擊市場違規套費等各種違法違規問題，積極推進治理車險「理賠難」。

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