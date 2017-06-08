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今日 10:21 中國財經

國統局:5月CPI走勢基本平穩

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，5月中國居民消費價格按月微降，按年漲幅則擴大。

國統局公布，中國5月居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.5%，符合預期，較上月回升0.3個百分點；按月則下跌0.1%，4月上升0.1%。

繩國慶指出，按年看，非食品價格上漲2.3%，影響CPI上升約1.84個百分點。其中，醫療保健類價格大漲5.9%；教育服務類價格升3.3%。食品價格則降1.6%，影響CPI下降約0.32個百分點。其中，雞蛋、豬肉和鮮菜價格按年跌幅較多，分別達16.8%、12.8%和6.3%，三項合計影響CPI下降約0.61個百分點。

按月看，CPI走勢基本平穩。食品類價格下降0.7%，影響CPI下降約0.14個百分點。其中，鮮菜由於氣溫上升供給量增加，價格下降6.2%；雞蛋供大於求，價格跌4.1%；豬肉供應充足，價格下降2.9%。三項合計影響CPI跌約0.24個百分點。應季瓜果上市價格較高，鮮果價格上漲4.2%；水產品由於休漁期影響供應減少，價格升1.2%。兩項合計影響CPI上漲約0.1個百分點。

5月份，扣除食品和能源的核心CPI按年上漲2.1%，漲幅和上月相同。

另外，中國5月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲5.5%，升幅較上月回落0.9個百分點，低於市場預期升5.7%，按月則下降0.3%。

繩國慶表示，工業生產者出廠價格按月降幅略有收窄，按年漲幅繼續回落。在調查的40個工業大類行業中，20個行業產品價格按月下降，比上月增加6個。

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