中國財經

中國5月進出口勝預期，主要受惠於外部需求的改善和內需尚好，加上基數因素影響。分析師表示，雖然外貿延續回升勢頭，但隨着基數及價格因素的影響，下半年進出口增幅料呈回落態勢。

中國海關總署公布，以美元計價，中國5月出口按年增長8.7%；進口按年增長14.8%，貿易順差408.1億美元。以人民幣計價，出口增長15.5%；進口增長22.1%，貿易順差2816億元人民幣。

中國國家信息中心宏觀研究室主任牛犁表示，隨着貿易指數從去年初的低點逐步回升，今年上半年的整體外貿情況都比預期好，鐵礦砂、原油和天然氣等大宗商品進口量價齊升。同樣受這些因素影響，下半年包括原油，鋼鐵，煤炭等大宗商品的進口會放緩，整體外貿也會呈回落態勢。

中國國際經濟交流中心研究員張永軍指出，基數和價格因素令下半年外貿難以保持上半年的漲勢，預計會呈現回落的態勢。隨着跨境資金流動趨於穩定，人民幣滙率貶值的壓力也在減輕，外貿對經濟的貢獻度會有所增強。

交通銀行金融研究中心研究員劉學智認為，下半年出口不排除出現波動，主要由於歐洲美國貿易保護主義存在，而且出口增長也有基數的原因。進口方面，4月之後PPI等指標已在走軟，進口數據好是之前基數的原因，進口還會出現滯後的現象，接下來有可能會放緩。

他表示，上半年貿易狀況較好，下半年出口存在不確定，但全年能實現正增長。進口增速下半年或降至個位數，這主要由於經濟走弱的風險開始顯現，大宗商品價格下半年難有明顯持續上漲。

中國今年首5個月，美元計出口按年增8.2%；進口增19.5%。貿易順差1437.67億美元。人民幣計，出口按年增14.8%；進口按年增26.5%。貿易順差9939.74億元。