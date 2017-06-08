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今日 13:53 中國財經

安永:中資今年併購意願仍高 近四成擬走出去

安永發布半年一期的《全球資本信心睛雨表》，根據大中華區的調查結果，中資企業今年對併購仍表現出持續需求，其中近四成受訪者表示將進行跨境併購。

調查發現，在大中華區，97%受訪企業預計，中國併購市場在未來一年內，將保持穩定或有所提高；89%中國受訪企業正在運作的併購交易平均多於3宗，其中37%受訪者表示將會進行跨境併購。

安永財務交易諮詢服務大中華區主管合夥人蘇麗表示，持續改善的經濟狀況為增長提供了一定基礎，投資者對公司業績期望的提升，亦使交易數量接近歷史新高。

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