上證指數早段維持偏軟，跌2點，深成指則升22點。
上證指數現報3138點，跌2點或0.07%，最低見3132點，跌7點或0.24%，成交794.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10132點，升22點或0.23%，高見10148點，升38點或0.38%，成交1226.51億元。
滬深300指數報3542點，升8點或0.23%；創業板指數報1797點，跌2點或0.16%。
各板塊個別發展，水泥股升逾1%；房地產、有色金屬、煤炭股靠穩；鋼鐵、電力、金融、石油、化工股則偏軟。
今日 10:59 中國財經
上證指數早段維持偏軟，跌2點，深成指則升22點。
上證指數現報3138點，跌2點或0.07%，最低見3132點，跌7點或0.24%，成交794.65億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10132點，升22點或0.23%，高見10148點，升38點或0.38%，成交1226.51億元。
滬深300指數報3542點，升8點或0.23%；創業板指數報1797點，跌2點或0.16%。
各板塊個別發展，水泥股升逾1%；房地產、有色金屬、煤炭股靠穩；鋼鐵、電力、金融、石油、化工股則偏軟。
|下一篇：
|南韓軍方:北韓發射導彈被視對聯合軍演回應
|上一篇：
|TPG傳夥香港寬頻擬購和記環球電訊