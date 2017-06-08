中國財經

上證指數早段維持偏軟，跌2點，深成指則升22點。

上證指數現報3138點，跌2點或0.07%，最低見3132點，跌7點或0.24%，成交794.65億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10132點，升22點或0.23%，高見10148點，升38點或0.38%，成交1226.51億元。

滬深300指數報3542點，升8點或0.23%；創業板指數報1797點，跌2點或0.16%。

各板塊個別發展，水泥股升逾1%；房地產、有色金屬、煤炭股靠穩；鋼鐵、電力、金融、石油、化工股則偏軟。