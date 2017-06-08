中國財經

路透引述業內人士透露，人民銀行公開市場今日將進行1500億元(人民幣．下同)的逆回購操作，其中7天期300億元，14天期500億元，28天期700億元。

人行公開市場本周一重啟28天期逆回購，周二暫停逆回購轉為進行4980億元中期便利(MLF)操作，周三則進行1800億元三個期限的逆回購。

本周公開市場共有4700億元逆回購到期，其中今日到期900億元。據此計算，單日將淨投放600億元。另外，周二和周三分別有1510億元和733億元的MLF到期。