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經濟合作與發展組織(OECD)在最新的經濟展望報告中預計，今年全球經濟將增長3.5%，不僅略高於3月時預測的3.3%，而且將是2011年以來的最高增幅，主因貿易反彈幫助抵消美國增長前景走軟的影響；明年全球經濟料增3.6%。

但OECD秘書長古里亞(Angel Gurria)指，儘管貿易和投資回升支撐經濟前景的好轉，但仍需要掃除保護主義的壁壘，才能確保經濟更強勁增長。

OECD調降對美國的增長預期，今、明兩年料分別增2.1%和2.4%，低於3月時預測的分別增長2.4%和2.8%。這主要是因為特朗普政府延遲推進減稅和基建支出計劃。

OECD略微上調中國今、明兩年經濟增長率預測，分別上調至6.6%和6.4%，受刺激支出帶動。這也支撐強勁的進口狀況，並推動亞洲貿易的復甦。因此，今年全球貿易規模料將增長4.6%，幾乎是2016年增幅的兩倍。

受德國經濟增長強勁帶動，歐羅區今、明兩年經濟料平均增長1.8%，3月時預計平均增長1.6%。

受亞洲國際貿易改善和財政刺激的提振，日本今年經濟增長料1.4%，明年將放緩至1%，略高於今年3月時分別預計增長1.2%和0.8%。

OECD同時警告稱，主要央行貨幣政策利率背離愈加嚴重，加大金融市場出現動盪的可能性。OPEC又預計，美國聯儲局決定縮減資產負債表規模之時，美國的長期利率存在迅速反彈的可能性，尤其是在加息時進行縮表。