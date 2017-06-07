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今日 16:46 中國財經

黃益平:中國滙率體制急需改革增靈活性

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人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平表示，目前急需改革中國的滙率體制，不靈活的滙率是下一步經濟開放和人民幣國際化的重要約束。

他在一個論壇上指出，近兩年，由於滙率不夠靈活，在一些領域人民幣國際化其實走了回頭路。

黃益平表示，「一帶一路」是人民幣走向國際市場的重要載體。他認為，人民幣要成為國際貨幣，首先要有一個強大的、開放的經濟體來支持。其次，必須有一個規模很大，產品種類很豐富，同時流動性很充裕，相對穩健的國內金融市場。最後，現行的政策和制度體制也需要改變。

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