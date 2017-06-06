中國財經

財政部發布通知，自今年1月起至2019年底，將小型微利企業的年應納稅所得額上限，由30萬元提高至50萬元(人民幣‧下同)，對年應納稅所得額低於50萬元(含50萬元)的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，工業企業需符合年度應納稅所得額不超過50萬元，從業人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元。而其他企業需符合年度應納稅所得額不超過50萬元，從業人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。