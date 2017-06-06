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美國市場研究公司IDC最新報告顯示，小米今年首季度取代Fitbit，成為全球第一大可穿戴設備廠商。蘋果公司緊隨其後，而長期高居榜首的Fitbit跌至第3位。

數據顯示，首季全球可穿戴設備出貨量2470萬部，按年增長17.9%。全球五大可穿戴設備廠商依次為小米、蘋果、Fitbit、三星和Garmin，當季出貨量均至少達100萬部。

Fitbit市場份額從去年同期的23.2%下滑至12.3%，跌幅達10.9個百分點，當季總出貨量僅300萬部，按年減少190萬部。分析認為，這可能是因為Fitbit過於看重日漸飽和的美國市場。

不過，小米的市場份額同樣有所萎縮，從去年同期的17.9%降至14.7%，跌幅3.2個百分點，出貨量也減少20萬部，總量360萬部。但該公司一直堅持低價健身手環戰略，且在96%的出貨量來自中國的情況下，成功進佔市場龍頭。

蘋果份額則增長4.1個百分點至14.6%，首季出貨量增加140萬部，達到360萬部。去年末季是蘋果在可穿戴市場表現最好的季度，而今年也延續這一勢頭。IDC指出，蘋果在第一代和第二代Apple Watch發布後兩個季度依然保持需求，按年增幅在頂尖廠商中排名第二。

三星份額增長2.1個百分點至5.5%。Garmin下滑0.8個百分點至4.6%。這兩家公司的份額都大幅落後於前3間企業。