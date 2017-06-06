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美國加州政府表示，將與中國科技部合作發展清潔能源科技，並在排放交易及探索其他有利氣候變化的交易和投資機會方面展開合作。

雙方同意建立加州中國清潔科技夥伴關係，旨在推動碳收集與碳儲存(Carbon Capture and Storage)，以及有可能幫助減少溫室氣體排放的先進訊息科技(IT)等領域的創新和商業化。

加州州長布朗(Jerry Brown)此前對路透表示，將探討把中國碳排放交易平台，與加州的平台進行關聯。加州市場是美國規模最大的碳排放市場。