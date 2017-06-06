中國財經

內地股市開市走軟，上證指數低開7點。

上證指數開市報3084點，跌7點或0.23%；現報3081點，跌10點或0.33%。

深成指開市報9834點，跌8點或0.08%；現報9828點，跌14點或0.15%。

滬深300指數開市報3464點，跌4點或0.13%；創業板指數開市報1759點，跌1點或0.11%。

各板塊普遍向下，陶瓷股跌2%；紡織機械跌1%；石油、鋼鐵、水泥、金融、化工、煤炭、房地產、有色金屬股偏軟；電力、飛機製造股則靠穩。