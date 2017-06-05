中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市與中間價同創近7個月高位。

人民幣在岸價下午4時30分收報6.8014，較上日收報6.8162，上升148點子或0.22%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8085，上升71點子。

離岸價(CNH)一度升穿6.78，高見6.7743，最低6.7856。截至本港時間傍晚6時20分，離岸價報6.7837；在岸價報6.8036。

官方今日開出中間價報6.7935，較上日6.8070，上升135點子或0.2%，是去年11月10日以來最強。