中國財經

中國5月財新服務業採購經理指數(PMI)自近一年低位回升，儘管製造業表現欠佳，但在服務業改善的帶動下，綜合PMI亦有所上升。

財新/Markit公布，中國5月服務業PMI升至52.8，較4月的51.5，回升1.3個百分點，是今年以來首次上升，且是4個月以來最高；當月中國綜合PMI指數上升0.3個百分點至51.5。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，服務業的改善在5月支撐中國經濟，但製造業急速惡化讓人擔心，需要密切關注製造業和服務業走勢是否會進一步分化。

他指出，新訂單指數升至去年12月以來最高，投入價格指數則顯示成本壓力有所上升，不過收費價格指數連續第二個月下跌。

數據顯示，月內經營活動的擴張動力，源自新增業務總量的進一步增長，新訂單的增速經過連續兩個月回升，達到今年以來最高位。據受訪企業反映，最近客戶潛在需求改善，客戶數量增加，促進新業務的增長。

雖然經營活動和新業務皆出現更強勁增長，但企業用工數量僅有輕微增幅，5月就業指數降至9個月以來最低。經營預期指數較4月的低位有所回升，但仍低於長期平均值。

此前公布兩大製造業PMI先行指標5月走勢明顯背離。官方製造業PMI超預期持平於前月的51.2，而財新製造業則出現近一年來的首次收縮，降至49.6。

不過官方非製造業PMI表現良好，5月非製造業商務活動指數按月上升0.5百分點至54.5。