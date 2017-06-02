港股直擊 中國財經

內地股市今日先跌後回穩，上證指數3100點失而復得，收市倒升2點，報3105點，成交1544.54億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.15%。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘122.96億元，用7.04億元或5.4%。

精工鋼構(600496.SH)升9.9%漲停，為表現最好「滬股通」股份；杭蕭鋼構(600477.SH)升7.1%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:53PM，額度剩餘89.75億元，用15.25億元或14.5%。