中國財經

就菜鳥網絡與順豐速運互通數據接口關閉一事，京東集團創始人及行政總裁劉強東今天上午表態支持順豐，並呼籲有關部門介入調查。

劉強東說：「我相信順豐的品質、王衞的為人！現在公民發送的所有私人快遞訊息，不管是不是該平台的都被拿走！已經嚴重違法！公民的隱私訊息誰來保護？呼籲有關部門調查！」

值得注意的是，京東集團旗下的京東物流於今年4月25日宣布獨立，在業務上與順豐和菜鳥網絡均有競爭關係。

6月1日下午，菜鳥發布聲明稱順豐於5月31日晚6時向菜鳥發出數據接口暫停告知。6月1日凌晨，順豐關閉了自提櫃的數據訊息回傳，截至當天中午，順豐已停止給所有淘寶平台上的包裹回傳物流訊息。

順豐則回應表示，事實並非順豐關閉數據接口，而是菜鳥在6月1日下線了順豐聯合其他快遞公司共同投資創建的豐巢自提櫃數據，又稱菜鳥封殺順豐的原因是阿里方面希望順豐放棄使用騰訊雲，改用阿里雲。

此後，菜鳥再次作出聲明，表示行為出發點是訊息安全，而順豐則回應強調遭阿里系封殺。國家郵政局回應表示對此事高度重視，及時與當事雙方高層溝通，強調要講政治、顧大局，尋求解決問題的最大公約數，切實維護市場秩序和消費者合法權益，決不能因企業間的糾紛產生嚴重的社會影響和負面效應。