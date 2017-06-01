中國財經

中央財經領導小組辦公室經濟二局副局長祝丹濤於《人民日報》撰文稱，當前經濟運行中存在的供給結構跟不上需求變化、產能過剩和不足並存狀況是表徵，深層次原因是市場機制的調節作用沒有充分發揮，存在各種扭曲的政策和制度安排，價格訊號失靈，要素流動受阻，造成資源配置扭曲。

祝丹濤表示，完成「三去一降一補」任務也好，解決國民經濟重大結構性失衡也好，只有通過堅定推進基礎性改革和長效機制建設，才能真正解決問題。

祝丹濤指出，基礎性改革和長效機制建設，首要的是完善現代產權制度；其次是深化國企國資改革，以混合所有制改革為國企改革的重要突破口，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電訊、軍工等領域邁出實質性步伐，推動民營企業公司治理現代化，增強社會主義市場經濟微觀主體的核心競爭力。

此外，推進金融、土地、勞動力、技術等要素市場體系改革，提高要素供給彈性、流動性，提升全要素生產率。第四是深化行政管理體制、財稅體制改革，劃清政府和市場行為、中央和地方事權的邊界，給各級幹部以正確激勵，消除發展方式粗放的體制根源。

祝亦提及，要加快構建開放型經濟新體制，加大服務業、製造業對外開放力度，提升產業、產品和服務的國際競爭力；以及深化生態文明體制改革，健全自然資源資產產權制度。