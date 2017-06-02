即巿股評 港股直擊 中國財經

人民幣滙價持續走強，在岸人民幣(CNY)兌美元一度升穿6.8水平，最高報6.7838，創去年11月9日以來新高；離岸人民幣(CNH)升勢更為凌厲，成功突破6.73關口，高見6.7234，是去年10月12日後高位。

離岸人民幣顯著抽升有兩大原因。第一是與挾息托高滙價有關，導致離岸市場資金緊絀，隔夜拆息一度飆至90厘。金管局提供的即日回購安排100億元(人民幣．下同)及9間一級流動性提供行(PLP)共180億元資金額度接近用罄。有交易員透露，一些國有中資銀行收緊在香港的放貸活動，大幅提高了拆借人民幣的成本。

另一原因是，為減少市場波動對人民幣中間價的影響，中國人民銀行上周五(26日)宣布，計劃調整人民幣中間價形成機制，在原有基礎上增加「逆周期調節因子」。

市場人士普遍認為，這是一個明顯的政策訊號，反映官方維持人民幣滙率穩定的堅定意志，並藉此發出不要在穆迪下調中國評級後沽空人民幣的警告。

以中國現時的經濟狀況來看，人民幣似乎沒有大幅升值的基礎；離岸人民幣大漲的同時，伴隨而來的是拆息飆升，這種犧牲利率而換來人民幣升值的做法，恐怕難以持久。不過，中央目前維穩至上，人民幣似正走出持續貶值陰霾，年初時大行預測的「破7」共識逐漸煙消雲散，對港股後市是一大利好因素。

根據上一個財政年度數據，全港近2100間上市企業中(不包括ETF)，有1400多間(約佔72%)有披露按地域劃分的營業收入，當中有逾800家企業(約佔有公布相關數據企業數目的54.5%)來自內地收入的比例高達九成以上，涉及總營業額達14.4萬億元！比例達50%至90%的企業亦有270間，涉及總營業額5.9萬億元，可見香港上市企業的收入有頗大比重源自內地貢獻。

從【圖】中可見，人民幣幣值與恒生指數成分股12個月累計每股盈利(Trailing 12M EPS)的變化存在頗為密切的關係。換句話說，若人民幣未來持續回穩，甚至有明顯轉強跡象，不排除會進一步帶動恒生指數成分股企業整體盈利有更大增長，為大市帶來一定支持。

港股6月第一個交易日反覆向好，再創2015年7月3日以來收市新高。恒指收報25809點，升148點(0.6%)，成交846億元。技術走勢方面，恒指現時明顯高於25300點成交量密集區頂部，14天相對強弱指數(RSI)升至75；若未來RSI繼續企穩70水平之上，相信往後有機會上試2015年中至2016年初下跌浪的78.6%反彈阻力，即約26400點附近位置。

信報投資研究部

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