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中國和歐洲企業在內的10家財團表示，有意參與建造連接阿根廷和智利的安地斯山(Andes mountains)隧道。該項目規模約15億美元(約117億港元)。

智利公共工程部長Alberto Undurraga指出，中國電力建設集團、中國交通建設股份、西班牙的OHL和FCC、意大利Astaldi和Salini Impregilo都有意參與上述項目，預計在9月或10月開始招標。

智利和阿根廷正在大力發展基礎建設，這是首次吸引到亞洲企業的興趣。此地區的基建項目傳統上多由西班牙和意大利的公司主導。