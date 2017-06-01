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今日 10:01 中國財經

財新中國5月製造業PMI近一年首度收縮

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中國兩大PMI先行指標5月走勢明顯背離。官方製造業採購經理指數(PMI)超預期持平於前月的51.2，而財新製造業PMI則出現近一年來的首次收縮，產出、新訂單、價格等主要分項指數按月均下滑。

財新/Markit公布，經季節性調整的中國製造業PMI降至49.6，較上月50.3，回落0.7個百分點，低於市場預期50.1，是11個月來首度降到榮枯線下方，並創下11個月新低。

財新分項數據中，新訂單由上月的50.9降至50.3，亦是2016年6月以來低位。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，中國製造業在5月壓力加大，經濟顯然已在向下軌道上。產出和新訂單分項指數都還在擴張區間，但均降至去年6月以來最低；投入和產出價格指數降至榮枯線下方，分別是2016年6月和2016年2月以來的首次。採購庫存重又下降，成品庫存回升，說明隨着庫存開始增多，企業已停止主動補庫存。

數據顯示，採購庫存指數在上月短暫擴張後重新收縮，為4個月低位，部分受訪廠商因客戶需求減弱而加大力度降庫存；成品庫存指數則為5個月來首次擴張，受訪廠商的報告顯示，銷售相對疲弱，導致月內庫存重現上升。

其他分項數據中，新出口訂單指數保持擴張，但創年內低位；就業指數降至8個月低位，連續43個月處於收縮區間；產出預期指數則持平於前月的年內最低值。

財新和官方PMI調查樣本企業行業分布、規模大小等存在差異，通常認為財新調查更偏重中小企業，行業上側重輕工業和服務業，而官方傾向於大型企業和重工業。

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