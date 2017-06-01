中國財經

人民幣兌美元中間價大幅飆升逾500點子。

官方今日開出的中間價報6.8090，是自去年11月10日以來最強，較上日中間價6.8633，飆升543點子或0.79%，是1月6日以來最大升幅。

中間價較昨午4時30分收報6.8210，升120點子；較晚上11時30分夜盤收報6.8170，升80點子。

外滙交易中心上周表示，考慮調整人民幣兌美元中間價形成機制，加入逆周期因子，主要目的是適度對沖市場情緒的順周期波動，緩解外滙市場可能存在的「羊群效應」。