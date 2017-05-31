中國財經

內地5月製造業採購經理指數(PMI)持平於51.2。從分項指數來看，出口訂單指數、積壓訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數、生產活動預期指數均小幅上升。

國務院發展研究中心研究員張立群分析指，繼4月份回落後，5月份PMI指數持平，且連續10個月保持在榮枯線以上，表明經濟增長走穩態勢進一步明確。

他稱，訂單類指數提高或持平，表明國內外市場需求大體平穩；價格類指數繼續回落，表明市場供求缺口正在較快彌合；產成品庫存指數下降，原材料庫存指數提高，表明庫存調整活動趨穩；生產指數下降，生產活動預期指數上升，表明生產活動趨穩。綜合研判，經濟增長正由短期衝高回落態勢轉為總體趨穩態勢。

中國物流信息中心陳中濤亦表示，PMI顯示企業整體生產經營形勢良好，一方面得益於宏觀經濟環境持續穩定向好，市場改善；另一方面得益於政策利好。

他說，近年面對經濟下行壓力，國家着眼於穩定經濟形勢、推進供給側結構性改革，着力於激發市場活力，增強經濟增長動力，綜合施策推出一系列政策措施，政策效果陸續顯現，經濟運行態勢自去年下半年以來持續穩中向好。

此外，非製造業PMI按月回升0.5個百分點至54.5。中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，5月非製造業商務活動指數有所上升，繼續保持穩中有進的發展態勢。其中，服務業商務活動指數回升較為明顯，說明經濟結構優化升級的動力在進一步增強。