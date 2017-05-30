中國財經

去年北京對「一帶一路」沿線國家投資額達6.4億美元，按年增長29.3%。

北京市商務委員會副主任柯永果在2017北京國際服務貿易交易會中表示，今年第一季北京與「一帶一路」沿線國家雙邊貿易額達267.9億美元，按年增長41.6%，並佔全市第一季進出口總額35.2%。

北京是中國首個、也是目前唯一一個服務業擴大開放綜合改革試點城市。柯永果表示，未來將主要依托北京國際貿易訊息網絡服務平台，實現訊息資源共享，並通過積極舉辦展覽會、洽談會、推介會等，促進中外雙方務實合作，互利共贏。