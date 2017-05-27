訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:51 中國財經

順豐等15企業與菜鳥合作 推動數據開放

順豐、中國郵政、EMS等15家郵政快遞企業今日與菜鳥網路簽署了戰略合作協議，各方將進一步推動數據開放連接。

參與戰略合作的快遞企業還包括圓通、申通、中通、韻達、宅急送、百世、天天、優速、全峰、快捷、國通和德邦等。根據協議，這15家企業與菜鳥將基於雲計算服務，通過電子面單、雲客服等產品上的合作來推動行業的信息化升級。

上述15家企業與菜鳥在合作中表示，雙方數據將進一步相互開放，以便共同整合電子商務快遞上下游的數據資源，對電子商務快遞行業進行市場分析和服務質量診斷，為郵政快遞企業提供決策支撐。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。