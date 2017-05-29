中國財經

中國社科院委員余永定接受《財經》雜誌訪問時表示，內地有必要適度收緊貨幣政策，但暫時毋須收緊銀根。

余永定認為，內地金融整頓是必須的，但若果產生強大的貨幣緊縮效應，就要延後收緊政策，避免資產泡沫崩潰，引發金融危機。

雖然內地經濟回穩，但余永定認為，經濟仍存在反覆的可能性，若原材料價格再回落，企業盈利及債務會惡化，經濟將陷入惡性循環。

他表示，金融整頓應該更多依靠監管措施，應該更多運用貨幣政策之外的政策手段，而貨幣政策的主要任務是穩定物價、維持經濟增長，人民銀行應慎重考慮是否收緊貨幣政策。