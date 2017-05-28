中國財經

新華社報道，內地第一家大數據交易所——貴陽大數據交易所，經過兩年多的探索初見成效，2017年上半年實現正現金流。在5月27日召開的2017第三屆中國(貴陽)大數據交易高峰論壇上，貴陽大數據交易所執行總裁王三壽說，今年上半年，貴陽大數據交易所實現正現金流，預計2017年底累計交易流水將突破2億元人民幣。

貴陽大數據交易所成立於2014年12月底，2015年4月14日正式掛牌運營，提供數據確權、數據定價、數據指數、數據交易、結算、交付、安全保障、數據資產管理和融資等綜合配套服務。