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今日 15:09 中國財經 時事脈搏

端午假期中國鐵路料發送旅客4460萬人次

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中國鐵路總公司表示，為期4日的端午假期鐵路旅客運輸今日正式啟動，全國鐵路預計發送旅客4460萬人次。

今年端午假期鐵路旅客運輸自今日起至5月30日，全國鐵路預計發送旅客4460萬人次，日均發送1115萬人次，按年增長10.5%。其中，5月28日(星期日)將是端午小長假客流最高峰，預計發送旅客1270萬人次，較去年最高峰日增加142萬人次，增長12.6%。

從車票發售情況看，假日期間，北京、上海、青島、西安等城市客流較為集中。

另外，全國鐵路今日預計發送旅客1050萬人次，按年增長8%。

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