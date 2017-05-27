中國財經

中國經過魏晉南北朝四百多年的分裂，到了隋朝復歸統一。隋朝只是中國歷史上一個非常短命的王朝，它在中國的歷史上只存在了三十七年（有八年是和南方的陳朝對峙），可是隋朝卻被稱為中國歷史上最富足的時代。那麼隋朝究竟多富有呢？在隋文帝死後三十三年，到了唐朝李世民做皇帝的時候，監察御史馬周跟李世民盤算盤算國家資產，討論到隋朝遺留的幾個糧倉內的糧食布帛還未用盡。隋文帝楊堅的遺產，歷經超級敗家子楊廣揮霍了十多年，再到唐朝用了二十多年還沒用完，可見隋朝是多麼富有。元代史家馬端臨評論：「古今稱國計之富者，莫如隋。」

《隋書》記載了隋朝開皇年間的景像：人民節儉，民間徭役並不是很重，國家的糧倉堆滿糧食，法令得到執行，百姓快樂自由各安其業，天下一派歡娛景象。

那麼隋朝開國皇帝楊堅有什麼致富的秘訣呢？從他和大臣的對話可以看出一些端倪。隋文帝楊堅說：「寧積於人，無藏府庫。」他的意思是要藏富於民，不能將錢留在國庫，然後政府減稅減徭役。雖然有各種免稅，隋朝的人民手中錢多了，消費也增加令經濟興旺，國家的收入不但沒有減少，反而越發富裕。

除了政府藏富於民，隋代還有其他致富的原因。根據國史大師錢穆所講，是隋代中央政令的統一， 與社會階級之消融。中國古代的貴族封建，及魏晉以來的世家門第特權，到了隋朝已全部消除，整個社會同處於一個平等的平台，同屬於一個政權管轄之下，使下層負擔甚輕，而上層之收入已甚足。

隱匿人口被重新登記

政治上，北朝的北周消滅北齊，又由隋朝代替北周。後來隋朝消滅陳朝（最後的南朝），統一中華，都沒有經過大規模的戰亂，天下太平已有一段長時間。北朝的君臣大體均能注意吏治，隋代初年仍然𠄘襲了這種良好的風氣。民間的生產力不僅恢復，而且有了明顯的進步。這個時期的一些農書就證明了當時農業生產的良好發展。另外，建國之初，隋政府所能控制的人口約四百多萬戶，而到了二十年後政府所能控制的人口就達到了八百多萬戶。除了自然增長、佔領南方等因素外，更主要的是大量隱匿的人口被重新登記。而登記多了戶口，就意味着政府增加了稅務收入！隋朝的賦稅制度是租庸調制，政府控制人口的增加，必然會導致政府財政收入的快速增長。隋代初年政府節省開支，穩定幣值，使用五銖錢，嚴禁私鑄，奠立安定富庶的立國基礎。

到隋文帝末年隋帝國就已經實現了國富的夢想，天下儲積足五六十年。可是敗家子煬帝一即位，便大肆揮霍國家財富作個人享樂，也包括多項大型基建： 營建東都洛陽，每月用二百萬名勞工，死者近半；開發大運河工程，例如永濟渠、江南河，以水路貫通南北，徵用民工一百多萬；建造四層的龍舟及數千艘大船，皇室船隊多次沿大運河南巡江南，每次用民工十餘萬人；用五十多萬民工修築長城；開辟多處高速公路（馳道），如鑿通太行山以通河北至山西太原；三度出兵遠征高麗（朝鮮），用兵百萬，喪師數十萬人，勞役民工也達百萬，軍費開支巨大。隋煬帝用錢無道，加重民間勞役，倉庫糧食豐足竟然也不肯開倉賑濟災民，令民心思變，種下隋代速亡之禍根。

鍾左敦