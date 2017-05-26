中國財經

上證指數早段止跌回穩，現升4點，深成指則跌15點。

上證指數現報3111點，升4點或0.13%，最高見3120點，升12點或0.41%，成交782.11億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9877點，跌15點或0.16%，低見9867點，跌26點或0.27%，成交913.41億元。

滬深300指數報3485點，跌不足1點；創業板指數報1765點，跌12點或0.71%。

各板塊普遍向上，次新股升逾2%；鋼鐵、水泥、有色金屬、煤炭、房地產、化工、金融股靠穩；石油、電力股則偏軟。