中國財經

國務院總理李克強提出，不斷提升中國核電研發製造水平，核電建設和運營管理都要確保絕對安全。

李克強日前對「華龍一號」福清核電5號機組建設工作作出重要批示，稱中國自主研發的三代核電「華龍一號」是推進實施《中國製造2025》的標誌性工程。他希望繼續發揚工匠精神，精益求精、嚴格管理，在確保質量和安全的前提下，按期建成投產。

他又表示，依託「互聯網+」、眾創平台進一步滙聚各方創新資源，不斷提升中國核電研發製造水平。同時，積極參與國際市場，努力打造世界一流核電品牌，為實現中國製造邁向中高端作出貢獻。