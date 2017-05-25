中國財經

內地股市開市走軟，上證指數低開8點。

上證指數開市報3055點，跌8點或0.29%；現報3056點，跌7點或0.23%。

深成指開市報9792點，跌20點或0.21%；現報9803點，跌9點或0.1%。

滬深300指數開市報3414點，跌9點或0.29%；創業板指數開市報1770點，跌5點或0.32%。

各板塊普遍向下，環保股跌1%；房地產、石油、金融、鋼鐵、電力、有色金屬、煤炭、水泥、化工股偏軟；船舶製造股則升逾1%；次新股、陶瓷股亦靠穩。